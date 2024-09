Mercato - PSG : Une grande condition révélée avec Luis Enrique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a complètement modifié la manière de jouer des Parisiens. Mais le coach espagnol a également les pleins pouvoirs en matière de mercato, et recherche des profils bien ciblés. En effet, ce dernier cherche avant tout à recruter des joueurs bien précis, plutôt que de miser sur des gros noms.

Le PSG a totalement évolué. Auteur d’un gros début de saison avec cinq victoires en autant de matchs, la formation de Luis Enrique affiche également une belle maîtrise collective sous les ordres de l’Espagnol. Ce dernier, arrivé en juillet 2023 à Paris, est la pierre angulaire du nouveau projet mis en place par les dirigeants.

Le PSG a recruté des belles promesses

Outre la proposition d’un jeu axé sur le collectif et sur la possession du ballon, Luis Enrique est en parfait accord avec sa direction au niveau du mercato. S’il a fait les éloges du conseiller sportif Luis Campos à plusieurs reprises, l’Asturien n’hésite également pas à miser sur la jeunesse, comme l’a démontré ce mercato estival, avec les arrivées de João Neves (19 ans), Willian Pacho (22 ans), ou encore de Désiré Doué (19 ans également).

Luis Enrique pas intéressé par les stars

A ce propos, l’Equipe précise ce samedi que les gros noms n’intéressent absolument pas Luis Enrique au niveau du marché des transferts. L’Espagnol cherche avant tout des profils bien définis, et souhaite que son effectif soit le plus complet possible. Le PSG souhaite désormais ne pas perdre en qualité au moment de remplacer un joueur sur le terrain.