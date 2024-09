Mercato - OM : Rabiot ne va pas imiter Aubameyang et Sanchez !

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis la fin de son engagement avec la Juventus le 30 juin, Adrien Rabiot a signé à l'OM ce mardi. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi a annoncé que son numéro 25 allait rester plusieurs saisons à Marseille. Ainsi, Adrien Rabiot ne devrait pas suivre l'exemple d'Alexis Sanchez et de Pierre-Emerick Aubameyang, partis après seulement une saison.

L'OM a du mal à conserver ses stars plus d'une saison. En effet, Alexis Sanchez est revenu à l'Inter après avoir joué à Marseille en 2022-2023. Arrivé à l'OM pour remplacer la vedette chilienne, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas fait long feu non plus au Vélodrome, ayant migré à Al Qadsiah lors du dernier mercato estival, et ce, après avoir passé seulement un an sur la Canebière.

OM : Aubameyang et Sanchez sont partis après un an

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM ce mardi. En effet, l'international français a paraphé un bail de deux saisons. Et à en croire Roberto De Zerbi, le milieu de terrain de 29 ans ne devrait pas partir à l'issue de cet exercice 2024-2025.

«Il est pas là pour plusieurs années»

« Je pense qu'il faudra deux ou trois semaines à Rabiot pour se remettre à niveau. Il n'est pas là pour un ou deux mois, mais pour plusieurs années, on ne veut pas trop le presser au risque de le perdre. On aura plus de potentiel avec lui », a affirmé Roberto De Zerbi, le coach de l'OM, ce vendredi après-midi en conférence de presse.