L’OM prend un coup de pression de son rival !

Dimanche soir en clôture de la 5ème journée de Ligue 1, l'OL et l'OM se retrouveront pour un Olympico qui s'annonce très tendu. Le club de la cité phocéenne a très bien commencé sa saison, en totale contradiction avec ce qu'il s'est passé l'an dernier alors que l'OL a connu des débuts plus difficiles. Au Groupama Stadium, les Lyonnais tenteront de faire tomber leurs adversaires pour la première fois cette année et le rendez-vous est pris.

Les dynamiques sont totalement différentes par rapport à il y a quelques mois pour l'OL et l'OM. Alors que les Lyonnais s'étaient parfaitement relancés dans la deuxième partie du championnat, c'était l'inverse à Marseille. Dans ce contexte, les deux équipes n'affichent clairement pas le même visage juste avant de se rencontrer dimanche. Maxence Caqueret assure que les Lyonnais sont prêts à relever ce grand défi.

L'OM en meilleure forme

Si l'on compare le début de saison des deux clubs, le constat est indéniable : l'OM domine. L'OL a eu plus de mal à se lancer, restant souvent sans solutions. « Marseille fait meilleure impression, ils ont gagné plus de matchs, ils sont dans le haut du classement, mais on a une équipe pour rivaliser avec eux sur la saison. On s'est super bien préparés, on est prêts à faire un grand match, ça peut déterminer la suite de notre saison » avouait Maxence Caqueret en conférence de presse ce vendredi.

« Ils ne viennent pas ici en se disant que ce sera facile »

Comme très souvent, la rencontre entre les deux olympiques est très attendue en Ligue 1. Maxence Caqueret n'a pas hésité à faire monter la température à l'approche d'une rencontre très importante pour les deux équipes. « L'ambiance sera chaude. On veut gagner, Marseille aussi. On n'est pas des outsiders. Marseille est une bonne équipe mais on est prêts. On va tout donner. Marseille fait un très bon début de saison, nous un peu moins. Mais on est quand même européens, ils ne le sont pas. On est quand même l'OL, une équipe importante de ce championnat. Ils ne viennent pas ici en se disant que ce sera facile » poursuit-il.