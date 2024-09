OM : Encore un renfort inattendu pour De Zerbi ?

Arnaud De Kanel

Mis au placard tout l'été, Ulisses Garcia a finalement réintégré le groupe pro de l'OM, offrant un renfort inattendu à Roberto De Zerbi. Mais voilà qu'un nouveau renfort pourrait de nouveau s'offrir à l'entraineur phocéen puisque Bilal Nadir a effectué son retour à l'entrainement.

La direction de l'OM s'est montrée assez généreuse avec Roberto De Zerbi en lui offrant douze recrues. L'entraineur italien dispose même d'un nouveau latéral gauche à sa disposition puisque les dirigeants phocéens lui ont donné le feu vert pour réintégrer Ulisses Garcia, placé dans le loft tout l'été. Le Suisse a été récompensé de son bon comportement et il ne sera pas de trop dans cet effectif avec l'absence de Quentin Merlin. Roberto De Zerbi pourrait également compter sur un nouvel élément au milieu de terrain en la personne de Bilal Nadir.

Nadir de retour avec la N2

L'entrejeu phocéen a accueilli un nouveau joueur suite à la signature d'Adrien Rabiot. Dans les semaines à venir, un autre élément pourrait faire son apparition. Il s'agit de Bilal Nadir, blessé depuis le mois de janvier dernier au genou. Le milieu de terrain marocain a en effet effectué son retour à l'entrainement avec la N2. Pour rappel, il avait signé un nouveau contrat en mars.

«Ça avance tout doucement»

« La nouvelle de ma blessure a été compliquée. Il a fallu que je la digère. Je me suis rapidement mis dans une bulle et j’ai la chance d’être très bien entouré au sein de l’équipe. Je savais que cela allait être une blessure de longue durée. Je me suis fait opéré il y a quelques semaines et aujourd’hui, ça avance tout doucement. Je suis soulagé et très heureux de pouvoir poursuivre l’aventure avec l’Olympique de Marseille. Mon contrat arrivait à échéance et je me retrouvais dans une position délicate. C’est une grande marque de confiance que le Club m’accorde en prolongeant mon contrat, je tiens à remercier les dirigeants. C’est une grande fierté de poursuivre mon aventure à l’OM et cette confiance accordée par le club me donne encore plus envie de revenir plus fort pour l’aider dans le futur », avait d'ailleurs confié Bilal Nadir au mois de mars.