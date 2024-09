OM : Le clan Rabiot comme Neymar au tribunal

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Adrien Rabiot vient d’officialiser son retour en Ligue 1 dans les rangs de l’OM, et sa mère pourrait donc être de nouveau confronté de plus ou moins près à Daniel Riolo. Ce dernier revient d’ailleurs sur son procès avec elle, qu’il a vécu exactement comme celui qui l’opposait à Neymar.

Révélé au plus haut niveau dans les rangs du PSG où il a été formé avant de partir à la Juventus en 2019, Adrien Rabiot (29 ans) ne s’est pas fait que des amis chez les observateurs à cette période. Daniel Riolo a notamment été procès avec sa mère et agent, Véronique Rabiot, procès qu’il a d’ailleurs remporté. L’éditorialiste s’est confié à ce sujet au micro de l’After Foot sur RMC Sport mercredi soir.

« Elle demandait un wagon d’oseille »

« J’ai gagné un procès contre Véro (Véronique Rabiot), je n’ai pas pris une thune. Elle; elle en demandait. Elle demandait un wagon d’oseille. J’ai gagné le procès. C’est marrant parce que quand tu gagnes, tu ne reçois rien », lâche Riolo, qui fait ensuite un parallèle entre la mère de Rabiot et son procès avec Neymar.

« Il demandait une maison »

« C’est comme Neymar, il me demandait une maison. Bah rien du tout. Tu gagnes, t’as dépensé de l’énergie, que dalle… La satisfaction plus un chèque, c’est mieux », poursuit le chroniqueur de RMC Sport.