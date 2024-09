OM : Rabiot a taclé les supporters, voilà la preuve !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En rejoignant l'OM cette semaine, Adrien Rabiot a créé la surprise puisque son nom n'a été cité que le week-end dernier. Les Marseillais réalisent encore un gros coup après un mercato de folie, ce qui fait enrager les supporters parisiens. D'autant plus que sur les réseaux sociaux, ses anciennes déclarations refont surface. A ses débuts, il avait été très cru à propos des supporters parisiens.

En acceptant un contrat de deux ans à l'OM, Adrien Rabiot a provoqué énormément de réactions négatives de la part des supporters parisiens, qui ne comprennent pas ce choix. Sans club depuis cet été, il a fini par trouver une solution qui ne faisait certainement pas partie de ses premiers plans. D'ailleurs, en revenant lors de la saison 2013-2014, il n'avait pas hésité à lâcher un tacle aux supporters los d'un OM-PSG.

OM : Rabiot a signé, le PSG en grand danger ? https://t.co/HDebVHwdjd pic.twitter.com/ytA2ZkZSmj — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

« Faire taire ce stade, ça fait plaisir »

Issu du centre de formation du PSG, Adrien Rabiot a débuté sa carrière professionnelle en 2012. Très attaché à son club, il n'avait pas hésité à tacler les supporters marseillais lors d'un Classique en octobre 2013. Au Vélodrome, les Parisiens avaient remonté un handicap d'un but pour l'emporter malgré l'expulsion de Thiago Motta dès la 30ème minute. « Entendre les supporters se taire, c'est magnifique. C'est un sentiment de domination, de puissance. On savait qu'on allait être attendus ici et faire taire ce stade, ça fait plaisir » avait commenté Rabiot juste après la rencontre.

Une arrivée polémique

Désormais un joueur de l'OM, Adrien Rabiot devra s'attendre à un terrible accueil des supporters parisiens la prochaine fois qu'il se rendra au Parc des Princes. L'annonce de son arrivée a fait enrager beaucoup de monde. Sur le plan sportif, en tout cas, Marseille a frappé fort.