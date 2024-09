OM : Rabiot a signé, le PSG en grand danger ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l’OM, la cerise sur le gâteau après le mercato XXL réalisé a donc été l’arrivée d’Adrien Rabiot. Personne ne s’attendait à ce transfert, mais l’international français est donc bel et bien aujourd’hui à Marseille. Une arrivée qui suscite un fort engouement sur la Canebière, où on estime désormais que l’OM est un sérieux prétendant pour le titre de champion de France. Le PSG doit-il alors s’inquiéter ?

N’ayant pas réussi à se qualifier pour une Coupe d’Europe cette saison, l’OM n’a toutefois connu aucun impact sur son attractivité. Bien au contraire… En effet, cet été, le club phocéen a réalisé un mercato XXL. Ça a commencé avec la nomination de Roberto De Zerbi, lui qu’on annoçait sur le banc d’un des plus grand club européen, sur le banc de l’OM. Une présence de l’Italien qui a par la suite pesé dans le choix des 12 nouveaux joueurs olympiens. La dernière arrivée en date n’est autre que celle d’Adrien Rabiot. Quel renfort pour l’OM de De Zerbi, qui fait plus que jamais dire aux fans olympiens que cette saison, c’est le titre de champion de France est en ligne de mire.

Mercato - OM : Rabiot annonce déjà un casse-tête pour De Zerbi https://t.co/W91zxxZefJ pic.twitter.com/Fkrr45GcwK — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

L’OM joue le titre ?

On pensait le PSG indétrônable, cela pourrait-il alors changer avec l’OM ? Encore plus suite à l’arrivée d’Adrien Rabiot ? Ils sont nombreux à le penser désormais. C’est notamment le cas d’Eric Di Meco. L’ex-joueur olympien confiait notamment : « On ne sait pas ce qu'il va se passer mais tu es obligé de jouer le titre. Cela ne veut pas dire que l'équipe sera dans les clous toute la saison mais Rabiot ne vient pas pour jouer la troisième place, ce n'est pas possible ». Pour rappel, le dernier titre de champion de France de l’OM remonte à 2010 et Didier Deschamps était alors l’entraîneur.

Le PSG concurrencé

Cela fait maintenant 3 saisons consécutives que le PSG remporte la Ligue 1. L’OM parviendra-t-il à mettre fin à cette série ? D’autres clubs peuvent également prétendre au titre en fin de saison. Cela vaut notamment pour l’AS Monaco ou encore le LOSC. Mais pour le moment, après 4 journées de Ligue 1, c’est bel et bien le PSG qui est en tête. Avec 4 victoires en 4 matchs, le club de la capitale compte 12 points, deux de plus que l’OM et Monaco qui complètent le podium.

Alors, l’OM peut-il jouer le titre suite à la signature de Rabiot ?