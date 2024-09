OM : Riolo annonce un malaise provoqué par Rabiot !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Annoncé à la surprise générale à l'OM ce week-end, Adrien Rabiot est devenu officiellement marseillais mardi. L'ancien titi parisien, dont l'arrivée fait enrager les supporters parisiens, devrait bouleverser les plans de Roberto De Zerbi pour son milieu de terrain. C'est Geoffrey Kondogbia, titulaire depuis le début de la saison, qui pourrait en faire les frais. Une situation un peu embarrassante...

L'OM a réussi un nouveau gros coup sur le mercato avec l'arrivée d'Adrien Rabiot. Le milieu de terrain devrait rapidement trouver une place dans l'effectif imaginé par Roberto De Zerbi, qui devra apporter quelques changements. Geoffrey Kondogbia, qui avait réussi à convaincre son coach de le garder cet été, devrait alors reculer d'un cran. Un nouveau rôle qui pourrait peut-être lui poser problème.

Kondogbia privé de concurrence ?

Ancien de l'Inter Milan et de l'Atlético de Madrid, Geoffrey Kondogbia aurait pu quitter l'OM cet été, un an après son arrivée. L'international centrafricain a tout fait pour convaincre Roberto De Zerbi qui l'a bien gardé dans son effectif. Mais l'arrivée d'Adrien Rabiot pourrait provoquer un petit malaise. « De Zerbi fait ce qu’il veut mais c’est quand même assez rare qu’un mec arrive et que l’entraîneur dise : "Ma doublette devant la défense c’est Hojbjerg-Rabiot". Si t’es Kondogbia, tu dis : "Ah bon, la concurrence n’existe plus ?". Je veux bien qu’on lui dise tu vas jouer en défense centrale, mais il en a envie Kondogbia ? Je dis juste que la façon de faire, je trouve ça bizarre quand même » alerte Daniel Riolo sur les antennes de RMC.

De Zerbi frappe fort

En récupérant Adrien Rabiot après un tel mercato estival, Roberto De Zerbi peut compter sur un joueur d'expérience. Ce n'est donc pas une surprise de le voir aligné au milieu de terrain aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg. Espérons pour l'OM que cette situation ne provoque pas de tensions entre certains joueurs de l'effectif. L'entraîneur italien attend patiemment que l'international français soit de retour à 100% de ses moyens physiques.