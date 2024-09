Le PSG menacé par Rabiot, il dit tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM a conclu son recrutement estival très ambitieux avec la signature d’Adrien Rabiot pour deux saisons, qui imite donc Mason Greenwood et Elye Wahi en débarquant au sein du club phocéen. Et selon Jérôme Rothen, cet ultime renfort devrait pouvoir aider l’OM à lutter pour le titre et menacer le PSG.

L’OM est-il armé pour remporter la Ligue 1 face au PSG cette saison ? Mehdi Benatia a réussi un mercato estival très ambitieux (Greenwood, Wahi, Rulli, Carboni, Koné…), et qui a été conclu par l’arrivée d’Adrien Rabiot (29 ans). L’international français, formé au PSG, a signé un contrat de deux ans avec l’OM, et ce transfert renforce encore davantage les ambitions XXL du club.

« L’OM joue le titre »

Jérôme Rothen estime même que la formation de Roberto De Zerbi va jouer le titre cette saison et menacer le PSG pour la tête du classement en Ligue 1 : « Sportivement, bien sûr que c’est une superbe opportunité pour l’Olympique de Marseille. Aujourd’hui, l’équipe a de la gueule. Il y a de la concurrence, même dans le cœur du jeu. Quand tu compares le milieu de terrain de l’OM à celui de l’année dernière, c’est le jour et la nuit. C’est pour ça que l’OM joue le titre », indique l’ancien milieu offensif du PSG sur RMC Sport.

« Un des meilleurs de Ligue 1 »

Rothen estime qu’Adrien Rabiot est un joueur de tout premier choix pour l’OM, du calibre de ceux qui évolue au PSG : « À ce jour, c’est l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, avec le PSG. Il n’y a pas beaucoup de milieux de terrain supérieurs à celui de l’OM », poursuit l’ex-international français.