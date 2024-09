OM : Riolo annonce une galère pour De Zerbi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Appelé avec les Bleuets début septembre, Quentin Merlin a subi une petite béquille lors du premier match, Victime d'une lésion d'après les examens réalisés, le défenseur de 22 ans ne sera pas présent pour l'Olympico dimanche prochain. Cette absence pourrait coûter cher à Roberto De Zerbi, qui compte grandement sur Quentin Merlin dans son XI de départ.

Très utilisé depuis son arrivée au club en janvier 2024, Quentin Merlin ne jouera pas le prochain Olympico. Au Groupama Stadium, Roberto De Zerbi devra faire sans lui, et ce, à cause de sa blessure à une cuisse, comme c'était le cas face à Nice. En attendant de connaître la durée de l'absence de Quentin Merlin, l'entraîneur italien pourrait être confronté à un problème.

OM : La première victime de Rabiot déjà annoncée ? https://t.co/vahKwC79aE pic.twitter.com/e3FXVIlWTB — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

« C’est une très mauvaise nouvelle »

Roberto De Zerbi a pris l'habitude de s'appuyer sur les qualités de Quentin Merlin en défense. L'arrière gauche aurait même un rôle un peu plus important pour l'entraîneur italien, à en croire les propos de Daniel Riolo. « C’est une très mauvaise nouvelle parce que depuis le début on me dit que le De Zerbi ball repose principalement sur Quentin Merlin » affirme l'éditorialiste dans l'After Foot de RMC.

Merlin absent plusieurs semaines

Les examens complémentaires de Quentin Merlin en début de semaine n'ont pas encore permis d'établir une date de retour pour l'un des joueurs en forme à l'OM cette saison. On parle de « plusieurs semaines » pour le moment mais au vu de la blessure, il ne devrait pas être absent trop longtemps. Après l'OL, les hommes de Roberto De Zerbi enchaîneront avec Strasbourg le 29 septembre.