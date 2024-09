Fiasco historique pour l’OM, ça fait parler !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, le Stade Brestois reçoit Sturm Graz à l’occasion de la première journée de Ligue des Champions. Avant cette rencontre, l’entraîneur du club breton Eric Roy n’a pas hésité à se moquer de l’OM, et de leur 0 points obtenus en 2013. Alors qu’Hugo Magnetti en a également rajouter une couche à ce propos, le fiasco marseillais n’a jamais été répété depuis.

Seul club français vainqueur de la Ligue des Champions, l’OM ne la disputera pas cette année, une fois de plus. Pourtant, les péripéties du club phocéen dans cette compétition continuent d’enflammer les débats, au positif comme au négatif. Alors que Brest va disputer le premier match de Ligue des Champions (qui est d’ailleurs dans un nouveau format) de son histoire ce jeudi soir, l’entraîneur Eric Roy n’a pas hésité à se payer l’OM, qui avait connu un gros fiasco en 2013.

« Peut-être qu’on fera zéro point, comme d’autres équipes françaises ont fait avant nous »

« Après avoir réalisé ce qu’on a fait l’année dernière, si on ne part pas du principe d’en profiter de la vivre à fond, c’est un peu con. (...) Je considère que sur les huit équipes, il y a des matchs où on a le devoir d’exister. Peut-être qu’on fera zéro point, comme d’autres équipes françaises ont fait avant nous », a ainsi confié Roy, faisant directement référence à la campagne européenne désastreuse réalisée par l’OM en 2013. Engagé dans un groupe composé d‘Arsenal, Dortmund et Naples, le club phocéen n’avait pas obtenu le moindre point, avec un triste bilan de six défaites en autant de matchs.

« Vous ferez de toute manière difficilement pire que Marseille en 2013 »

« Vous ferez de toute manière difficilement pire que Marseille en 2013... Zéro point, on ne sera pas les premiers. Au moins, on est soulagés sur ça (sourire) ! », a également affirmé Hugo Magnetti auprès de l’Équipe. A noter que désormais, ce ne sont pas six, mais bien huit matchs que les clubs disputent en phase préliminaire de la Ligue des Champions. Mais comme le précise RMC Sport, depuis ce fiasco de 2013, aucun club français n’a jamais fait pire que l’OM. Les seuls clubs à avoir obtenu seulement zéro points sont : Le Maccabi Tel Aviv, Club Bruges, Benfica, AEK, Besiktas, Rangers FC, Viktoria Plzen.