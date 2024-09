Transferts : Incroyable, il a renié Paris pour l’OM

Thomas Bourseau

À l’Olympique de Marseille, plusieurs éléments ayant grandi en région parisienne et même formés au PSG sont passés par le club phocéen. Ce fut le cas de Georges-Kévin Nkoudou qui, à l’été 2015 soit cinq ans après son départ du centre du Paris Saint-Germain, s’engageait à l’OM. Il raconte le processus du transfert.

Neal Maupay (28 ans, né à Versailles) est le dernier joueur issu de région parisienne à arborer le maillot de l’Olympique de Marseille. Mais certainement pas le premier. Avant lui, Habib Beye, qui est un ancien grand nom de l’OM dont il en a même été le capitaine, a fièrement défendu les couleurs marseillaises. Dernièrement, le natif de Suresnes qui s’est reconverti en entraîneur, a même révélé qu’il ne dirait pas non au poste de coach du club phocéen.

Comme Maupay, le parisien Nkoudou a choisi l’OM

Il y a neuf ans de cela, Georges-Kévin Nkoudou (29 ans) signait lui aussi à l’OM. Le titi parisien qui est passé par le centre de formation du PSG et qui est né à Versailles comme Neal Maupay, signait à l’Olympique de Marseille. Une saison de 10 buts aura suffi à Tottenham pour décider de miser sur l’international camerounais.

«C'est impossible de dire non à l'OM, même en tant que Parisien»

Au Club des 5, Georges-Kévin Nkoudou a reconnu la difficulté de refuser l’Olympique de Marseille quand bien même il est issu de l’académie du PSG. « Je devais signer à Marseille l'année d'avant, mais ça, personne ne le sait. C'était soit Marseille, soit Lille, mais c'est impossible de dire non à l'OM, même en tant que Parisien. Quand j'arrive là-bas, je me sens prêt à m'imposer, même s'il y a des joueurs comme Thauvin et Alessandrini. Au début, j'étais vraiment dans l’apprentissage ».