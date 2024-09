Transferts : Il signe à Paris et s’en prend aux faux supporters de l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Voilà un transfert auquel on ne s’attendait pas vraiment lors du dernier mercato estival. Il y a quelques semaines, Maxime Lopez a signé au Paris FC, club de Ligue 2, en provenance de Sassuolo. En tant qu’ancien joueur de l’OM, son arrivée dans la capitale a forcément fait parler. Ayant reçu diverses critiques à ce propos, Maxime Lopez n’a pas été plus chamboulé que cela.

N’ayant pas voulu continuer à Sassuolo, Maxime Lopez a fait son retour en France. L’ancien joueur de l’OM a ainsi signé… au Paris FC, rejoignant par la même occasion son frère. Et même si Lopez n’a pas rejoint le PSG, le fait qu’il s’engage avec un club de la capitale a fait parler à Marseille étant donné la rivalité historique entre les deux villes…

Bielsa - OM : La trahison qui a fait pleurer les Marseillais https://t.co/DghmOayrb3 pic.twitter.com/J1m4ogaA4y — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

« Ce sont des faux Marseillais »

Au micro de RMC ce jeudi, Maxime Lopez a été interrogé sur sa signature au Paris FC et les critiques reçues en provenance de Marseille. L’ancien joueur de l’OM a alors raconté : « Est-ce que j’ai reçu des remarques ? J’en ai reçu plein. Franchement, qu’est-ce que je peux répondre à ça… Ce sont des faux Marseillais, ils se disent supporters de l’OM et qui ne sont jamais allés au stade. La vérité qu’est-ce que je peux dire. Dès fois, il y a des choix de carrière ».

« Franchement, ça me fait rire »

« En plus, je n’ai pas signé au PSG, mais au Paris FC. A part s’il y a une rivalité avec l’OM que je ne connaissais pas. Dans le passé, il y a pas de joueurs qui ont fait PSG-OM et il y a même des joueurs qui ont fait ces deux clubs qui ont été adulés à Marseille. Franchement, ça me fait rire. Si je m’arrête sur chaque message, je ne vais pas avancer », a poursuivi Maxime Lopez.