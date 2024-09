Bielsa - OM : La trahison qui a fait pleurer les Marseillais

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré une seule année à l’OM et un départ brutal au terme d’un match, Marcelo Bielsa a marqué les esprits dans la cité phocéenne et conserve une grosse cote de sympathie auprès de la plupart des amoureux du club. Ancien président du club, Vincent Labrune se défend aujourd’hui d’être à l’origine de la sortie remarquée de l’Argentin.

S’il n’est resté qu’une saison à l’OM (2014/15), Marcelo Bielsa a marqué les esprits dans la cité phocéenne, au point de bénéficier encore aujourd’hui d’une grande cote de sympathie. La fin de l’aventure entre les deux parties a pourtant été brutale, l’Argentin décidant de claquer la porte à la fin du premier match de la saison 2015/2016. Dans des propos accordés à So Foot, Vincent Labrune, alors présent de l’OM, évoque une « trahison » de Marcelo Bielsa.

« Le jour de la signature, ce ne sont plus les mêmes chiffres »

« À la fin de la saison 2014-15, j’étais tombé d’accord avec Marcelo sur un contrat pour qu’il prolonge malgré la 4e place, et le jour de la signature, ce ne sont plus les mêmes chiffres. Quand on connaît le personnage, c’est une trahison. Tout le monde a dit que c’est moi qui l’avait fait partir, et j’ai laissé courir ce mensonge pendant neuf ans », se défend Vincent Labrune, aujourd’hui à la tête de la LFP.

« La vérité, c'est que ma démission n'est en rien liée à son attitude envers moi »

Rapporté par So Foot, Marcelo Bielsa a quant à lui livré sa version : « De Labrune, je ne peux parler plus d'une minute. Il m'a demandé de dire s'il avait quelque chose à voir avec mon départ de l'OM, s'il l'avait provoqué. Je ne sais pas, même si je l'imagine, quelle raison motive ce besoin de précision de ma part. Je ne lui ai d'ailleurs pas demandé. La vérité, c'est que ma démission n'est en rien liée à son attitude envers moi. Je ne sais pas si je fais bien ou mal en disant cette vérité, mais c'est la vérité ».