Un homme de l’ombre a bouclé la vente de l’ASSE

L'ASSE est entrée dans une nouvelle ère. Après des années de négociations et de rebondissements en tout genre, l'équipe stéphanoise a enfin changé de main. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont laissé leur place au groupe canadien Kilmer Sports Ventures. Un deal rendu possible grâce à l'implication d'un employé du club.

Les supporters de l’ASSE l’ont longuement attendu. La vente du club stéphanois s’était éternisée, à tel point que ce sujet était relégué au second plan dans l'actualité. Mais finalement, au cours de la première partie de l’année 2024, les négociations ont repris et ont débouché sur un accord avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures.

L'ASSE est passée sous pavillon canadien

Détenu par le milliardaire Larry Tanenbaum, ce groupe a pris le contrôle de la formation stéphanoise. Ancien d’Arsenal et du Milan AC, Ivan Gazidis a hérité de la présidence du club avec l’objectif d’assurer le maintien, dans un premier temps, puis de placer l’ASSE à une place européenne.

La vente du club bouclée grâce à lui ?

Ce jeudi, L’Equipe apporte de nouvelles révélations sur la vente de l’ASSE. Evidemment, plusieurs hommes ont été impliqués dans ce projet, notamment Jean-François Soucasse. Dans l’ombre, le président exécutif des Verts s’est activé pour rapprocher les deux parties et rendre cette vente possible. Mission réussie.