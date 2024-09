Mercato : Le PSG tient le remplaçant de De Bruyne ?

Arnaud De Kanel

N'ayant pas souhaité être la nouvelle tête d'affiche du PSG alors que le club le lui avait proposé, Xavi Simons sera vraisemblablement transféré définitivement l'été prochain. Il pourrait prendre la direction de Manchester City qui verrait en lui le successeur idéal de Kevin De Bruyne.

Le PSG avait une idée en tête pour oublier Kylian Mbappé cet été. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, les dirigeants parisiens, en accord avec Luis Enrique, voulaient faire de Xavi Simons la nouvelle pierre angulaire du projet. Le Néerlandais possède une énorme cote depuis le début de sa carrière et elle ne cesse de grimper en flèche. Le PSG voyait là une réelle opportunité marketing et surtout sportive. Or, Xavi Simons a préféré retourner au RB Leipzig sous la forme d'un prêt. Il appartient donc encore au PSG.

Simons explique son choix

« Au fond, je voulais prendre la décision qui était la meilleure pour ma carrière. C’est ce que j’ai fait. L’un des facteurs les plus importants était que j’avais déjà joué un an à Leipzig et que je pouvais passer à l’étape suivante. Avant le dernier match de la saison dernière, je me sentais insatisfait parce que je pensais que nous aurions pu faire beaucoup plus. Bien sûr, nous avons bien joué et nous avons tout donné, mais j’avais le sentiment que moi et le club n’en avions pas encore fini. Il était également important pour moi que l’équipe reste soudée. Nous savons comment communiquer les uns avec les autres, ce qui nous renforce en tant qu’équipe. Le moment est venu de passer à l’action. Il n’y a plus d’excuses. La DFB Pokal commence dans deux semaines et nous voulons être prêts. Ma relation avec Marco Rose et l’équipe d’entraîneurs a également été un facteur décisif. Nous nous connaissons, nous nous respectons et nous avons les mêmes objectifs. Nous voulons maintenant les atteindre ensemble », expliquait Xavi Simons. Mais voilà que le Néerlandais pourrait rebondir en Angleterre l'été prochain.

City en pince pour Simons

D'après les informations de Christian Falk, Manchester City serait entré dans la danse pour enrôler Xavi Simons. Le club anglais voudrait en faire le remplaçant de Kevin De Bruyne, ardemment courtisé par l'Arabie saoudite. Liverpool serait également venu aux renseignements.