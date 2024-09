Greenwood, Rabiot... L'OM se fait calmer sur son mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette semaine, le choc de la 5ème journée de Ligue 1 entre l'OL et l'OM attirera l'œil de nombreux fans. Dimanche soir, les Lyonnais recevront au Groupama Stadium un effectif marseillais en grande forme après un début de saison réussi. La dynamique semble totalement inversée par rapport à il y a quelques mois pour les deux clubs mais à domicile, les hommes de Pierre Sage voudront réussir un gros coup. Même si l'OM a mieux démarré la saison, le coach lyonnais a tenu à montrer qu'il n'était pas impressionné.

Auteur d'un mercato de folie conclu il y a quelques jours seulement avec l'arrivée d'Adrien Rabiot, l'OM avance dans cette nouvelle saison en confiance et prêt à se hisser parmi les meilleures équipes du championnat. Il faudra encore le prouver face à un rival de toujours, l'OL, dimanche soir au Groupama Stadium. Mais même si cet adversaire semble être dans une moins bonne dynamique, il faudra s'en méfier.

« Remettre les pendules à l'heure »

Seulement 13èmes de Ligue 1 après 4 journées, les Lyonnais voudront forcément se rattraper face à leurs grands rivaux marseillais. A 48 heures du coup d'envoi, le ton est donné. « Rivaliser avec l'OM? Oui. Sinon on aurait déclaré forfait. Oui on y va avec l'idée de rivaliser. Je n'ai pas l'impression qu'on nous compare. Ils ont fait un très bon début de saison, nous on n'a pas le même tableau de marche, c'est un rendez-vous peut-être au bon moment pour remettre les pendules à l'heure » assure Pierre Sage en conférence de presse.

Sage pas impressionné

L'OM est incontestablement le club qui a le mieux recruté en France cet été et les dirigeants ont réussi à obtenir beaucoup de renforts. Pour autant, il n'y a pas de quoi déstabiliser les plans de jeu de Pierre Sage. « Impressionné par le mercato marseillais? Non. Ils travaillent bien. J'apprécie la logique » poursuit le coach lyonnais.