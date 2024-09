Rabiot : Le pari délirant de l’OM à 40M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est désormais officiel, l’OM a réalisé le très gros coup Adrien Rabiot. Une signature inattendue qui en a surpris plus d’un, notamment concernant le salaire de l’ancien joueur du PSG, hors d’atteinte pour les finances marseillaises. Mais Daniel Riolo a une explication et révèle le pari risqué mené par l’OM dans ce dossier.

La signature d'Adrien Rabiot à l'OM est probablement la plus grande surprise du mercato. Et pour cause, bien que libre, le salaire de l'ancien milieu de terrain du PSG semblait hors de portée pour les finances du club marseillais. Et selon Daniel Riolo, l'OM a trouvé une solution risquée en comptant sur une qualification pour la Ligue des champions qui s'annonce désormais obligatoire.

L'OM a pris des risques pour recruter Rabiot

« Rabiot une partie de l’oseille qu’on lui a promis ne sera encaissé que l’année prochaine. Parce qu’on se dit le club va aller en ligue des champions donc y a 40M€ à l’équerre donc l’augmentation viendra à ce moment-là », révèle le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant d’en rajouter une couche.

«Dans le deal il y a le fait qu’une partie de l’oseille sera donnée l’année prochaine»

« Dans le deal il y a le fait qu’une partie de l’oseille sera donnée l’année prochaine. Parce que l’OM dit à juste titre qu’ils seront en ligue des champions l’année prochaine. Donc il y aura de l’argent qui va rentrer donc ils ont anticipé cet été », ajoute Daniel Riolo.