Mercato - OM : La mauvaise nouvelle de Rabiot après sa signature

Officiellement nouveau joueur de l’OM, avec qui il s’est engagé jusqu’en juin 2026, Adrien Rabiot a été présenté à la presse ce mercredi. L’international français n’a plus joué depuis l’Euro 2024 avec l’équipe de France et comme il l’a expliqué, il ne sera pas encore prêt pour le déplacement sur la pelouse de l’OL dimanche.

Après l’officialisation de sa signature en faveur de l'OM mardi, Adrien Rabiot était présent en conférence de presse ce mercredi à l’occasion de sa présentation. Le milieu de terrain âgé de 29 ans a notamment été interrogé sur son état de forme, lui qui n’a plus joué depuis la demi-finale entre l’équipe de France et l’Espagne lors de l’Euro 2024 le 9 juillet dernier.

« Ce sera un peu court pour ce weekend »

« Je me suis entretenu bien évidemment. Mais il est vrai que je ne suis pas non plus au top. J’ai travaillé individuellement, on sait que c’est quand même important de travailler au niveau collectif, avec le ballon. Certaines choses à mettre en place aussi au niveau tactique, avec les entraînements. Mais je me sens bien. Vous pouvez vous en douter, ce sera un peu court pour ce weekend, mais j’espère être rapidement à disposition pour pouvoir jouer mes premières minutes », a déclaré Adrien Rabiot, qui ne devrait donc pas effectuer ses débuts sous le maillot de l’OM dimanche, lors de l’Olympico face à l’OL.

« J’ai envie d’arriver dans de bonnes conditions »

« Je pense que pour dimanche oui, c'est trop juste », a ajouté Adrien Rabiot. « Il faudrait parler avec le coach et aussi avec les préparateurs physiques. Je ne peux pas vous assurer que je serai là le week-end d'après. J’ai travaillé avant, mais je pense qu’il y a quand même quelque chose à mettre en plus encore. Je sais aussi que je vais être attendu, et c’est normal, mais j’ai envie d’arriver dans de bonnes conditions, prêt, pour pouvoir donner le maximum. Je ne peux pas vous donner une date, mais j'espère le plus vite possible et j’en ai très envie. »