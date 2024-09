L’OM annonce «un joueur très important» !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jour de présentation pour Adrien Rabiot. Désormais lié à l'OM jusqu'en juin 2026, le milieu de terrain a eu l'occasion de se prononcer sur son arrivée à Marseille. Présent à ses côtés, Fabrizio Ravanelli a souligné, aussi, les qualités de l'international français, qui avait pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec la Juventus.

Adrien Rabiot est un joueur de l’OM. Ce mardi, le club marseillais a officialisé l’arrivée du joueur français, pourtant formé au PSG. Le milieu de terrain a été convaincu par le discours de Roberto de Zerbi, mais aussi de Mehdi Benatia, qui a joué un rôle crucial dans ce dossier.

Ravanelli a rendu hommage à Rabiot

Présenté à la presse ce mercredi, Adrien Rabiot a reçu les louanges de Fabrizio Ravanelli. Avant la prise de parole du joueur, le conseiller institutionnel et sportif a précisé que la venue de l’international français était une bonne nouvelle pour l’OM.

« Il va amener beaucoup d'expérience »

« Un joueur très important pour nous, grâce à notre conseiller sportif qui a travaillé très dur et grâce à Frank McCourt et Pablo Longoria. Un joueur box to box, qui va amener beaucoup d'expérience. Il a joué à la Juventus, un club avec beaucoup de rigueur. Adrien, au nom de l'OM te souhaite la bienvenue » a confié l’ancien joueur italien.