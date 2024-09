«Il se voit arriver au Real Madrid», Mbappé rejoint par un attaquant de Ligue 1 ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison poussif avec le Real Madrid, Kylian Mbappé commence peut-être à relever la tête. L'attaquant français montre du mieux dans son jeu et commence à s'adapter à sa nouvelle équipe. Le capitaine des Bleus, qui a débarqué cet été, verra peut-être un autre attaquant de Ligue 1 le rejoindre l'année prochaine. Edon Zhegrova, ailier droit du LOSC, a déjà été repéré par le club de la capitale espagnole.

Sous contrat avec le LOSC jusqu'en 2026, Edon Zhegrova montre de belles choses depuis la saison dernière en club. L'international kosovar de 25 ans pourrait connaître une belle progression qui lui permettrait de prétendre à débarquer dans un grand club d'Europe à l'avenir. Pourquoi pas au Real Madrid même si la tâche s'annonce compliquée...

Real Madrid : Kylian Mbappé annonce du lourd ! https://t.co/wY10e1f9LW pic.twitter.com/94mqCqjW7Y — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

« Il se voit arriver au Real Madrid »

Principal acteur de la participation du LOSC en Ligue des champions cette saison, notamment grâce à ses trois réalisations en barrages, Edon Zhegrova devra faire encore plus pour rêver d'un transfert au Real Madrid. « Zhegrova n’est pas encore stable. Dans sa tête, il se voit au Real Madrid, ça c’est sûr. Dans sa tête, il se voit arriver au Real, regarder Vinicius et dire : "Vini, t’es gentil, tu te casses s’il te plait, tu te mets derrière avec les gamins, tu me laisses ta place" » déclare Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

Un joueur arrivé à maturité

L'an dernier, Edon Zhegrova faisait partie des nommés pour le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1. Le Kosovar de 25 ans est promis à un avenir dans un grand club s'il continue sur la même dynamique. A l'heure actuelle, sa valeur est estimée à 25M€.