Rabiot à l’OM : «Ça pique les yeux», une vieille connaissance du PSG se lâche !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot vient de s'engager librement et gratuitement en faveur de l'OM. Et pourtant, le milieu de terrain de 29 ans a été formé au PSG. Interrogée sur le transfert d'Adrien Rabiot, Laure Boulleau a fait part de sa stupéfaction.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement en faveur de la Juventus, étant en fin de contrat le 30 juin 2019. Cinq années plus tard, l'international français est parti à l'OM dans les mêmes conditions.

Transferts : Le regret de Luis Enrique sur le mercato du PSG https://t.co/UtG9YInhxA pic.twitter.com/m7f97xwZID — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

Rabiot vient de signer à l'OM

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot était sans club pendant presque trois mois. Pour poursuivre sa carrière, le milieu de terrain de 29 ans vient de rejoindre l'OM librement et gratuitement, et ce, malgré son passé au PSG.

«Ça me pique un peu le cœur, mais...»

Présente dans le Canal Football Club ce mardi soir, Laure Boulleau s'est livrée sur le transfert d'Adrien Rabiot vers l'OM. « Ça me pique un peu les yeux quand je vois la photo. En fait, il n’est pas parti en très bon terme, donc j’ai envie de dire que les fans ne peuvent pas vraiment lui en vouloir. Ça ne s’est pas très bien terminé. Moi je l’ai connu, on était au PSG tous les deux. Quand j’étais joueuse, je l’ai connu quand il était jeune. C’est évident que ça me pique un peu le cœur, mais je ne suis pas dans l’excès », a confié l'ancienne latérale gauche du PSG.