Après le départ de Mbappé, le PSG a-t-il réussi son mercato ?

La rédaction

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement. Son contrat avec le PSG s'étant terminé le 30 juin. Après le départ de la star de 25 ans, le club de la capitale s'est contenté de recruter quatre joueurs : Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué. Selon vous, le PSG a-t-il réussi son recrutement ? A vos votes !

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé était partagé entre le PSG et le Real Madrid. Finalement, le capitaine de l'équipe de France a choisi de migrer vers Paris. Le PSG ayant finalisé un prêt avec une option d'achat de 180M€ avec l'AS Monaco.

Mercato : Le PSG va gagner 76M€ sur un transfert ? https://t.co/yFlM6FIvqN pic.twitter.com/1FvJogTiXv — le10sport (@le10sport) September 20, 2024

Mbappé a quitté le PSG

Alors que le PSG a levé sa clause à 180M€, Kylian Mbappé a joué sept saisons au total sous les couleurs rouge et bleu. En effet, la star de 25 ans a paraphé un bail de cinq ans, soit jusqu'au 30 juin 2022, lors de son arrivée à Paris. Peu avant la fin de son engagement avec le PSG, Kylian Mbappé a rempilé de deux saisons, plus une en option. Une option non activée par le joueur.

Safonov, Pacho, Neves et Doué ont signé au PSG

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a choisi de mettre un terme à son aventure parisienne cet été. Ainsi, l'attaquant français s'est envolé vers Madrid pour signer librement et gratuitement en faveur du Real. Malgré le départ de Kylian Mbappé, le PSG n'a pas fait de folies sur le mercato lors de la dernière fenêtre de transferts. En effet, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos - respectivement président et conseiller football du club - n'ont offert que quatre joueurs à Luis Enrique, renforçant chacune des lignes de son équipe. Plus précisément, le PSG a recruté Matvey Safonov dans les buts, Willian Pacho en défense centrale, Joao Neves au milieu de terrain et Désiré Doué sur l'aile gauche.

D'après vous, le mercato estival du PSG est-il réussi après le départ de Kylian Mbappé ? Cest le moment de voter !