Mercato - OM : C'est déjà la panique pour Greenwood ?

Jean de Teyssière

Arrivé cet été à l’OM, Mason Greenwood fait déjà beaucoup parler en Europe. Les bonnes performances de l’international anglais n’ont pas échappé aux grands clubs européens, qui pourraient rapidement envoyer une offre à l’OM l’été prochain. Avec le temps, les affaires extrasportives du joueur semblent être oubliées.

En Angleterre, Mason Greenwood est persona non grata. Écarté de Manchester United après les accusations de violences conjugales et tentative de viol à son égard, Mason Greenwood a poursuivi sa carrière à Getafe, où il n’a pas fait de vague. Il a ensuite signé pour l’Olympique de Marseille où il réalise un excellent début de saison. Si un retour en Premier League n’est absolument pas d’actualité, il pourrait rapidement jouer dans un grand club européen…

Des débuts tonitruants

Avec l’OM, Mason Greenwood a très bien commencé la saison. L’international anglais a marqué cinq buts en quatre matchs et montre un niveau largement au-dessus de la moyenne. Seule ombre au tableau, et pas des moindres : ses affaires judiciaires, lui qui a été accusé de tentative de viol et violences conjugales sur sa compagne.

Trois cadors sur Greenwood ?

Après seulement un mois de compétition, Mason Greenwood fait déjà des émules en Europe. L’attaquant de 22 ans intéresserait, selon talkSPORT, trois clubs européens. Le FC Barcelone, le Bayern Munich et l’Atlético de Madrid auraient les yeux fixés sur les performances de l’international anglais. Reste à savoir si l’OM pourra garder son numéro 10…