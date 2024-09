Rabiot à l’OM : Il balance tout sur les coulisses du transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Annoncé à l'OM le week-end dernier à la surprise générale, Adrien Rabiot a signé mardi un contrat de deux ans avec le club. Gardée secrète, la piste a été validée de belle manière par les Marseillais qui ont déjà fait un mercato incroyable cet été. Roberto De Zerbi a raconté les détails de ce dossier en conférence de presse.

Nouveau joueur de l'OM, Adrien Rabiot a surpris tout le monde en choisissant cette destination. L'ancien Parisien n'avait plus de club depuis cet été et ne s'est pas lancé dans un projet avant que le club marseillais ne vienne le récupérer.

« Benatia a tout fait »

Comme le mercato a fermé ses portes depuis un moment, l'arrivée d'Adrien Rabiot a encore plus surpris. Avant le duel face à l'OL, Roberto De Zerbi en a révélé plus sur les dessous de cette histoire. « Adrien Rabiot c’est Medhi Benatia qui a tout fait tout seul. C’est lui qui a réussi à le convaincre » assure l'ancien coach de Brighton.

Un projet intéressant

Même si Adrien Rabiot avait sûrement la possibilité de rebondir dans un plus grand club européen, il devrait réussir à s'épanouir dans une équipe en grande forme qui veut retrouver les sommets de Ligue 1. « Moi je lui ai dit la vérité. C’est vrai que l’OM ne joue pas de compétition européenne mais depuis juillet à septembre on a bien travaillé, avec sérieux, dans le but de remettre l’OM à son niveau et permettre au club d’atteindre ses objectifs » conclut De Zerbi.