Transfert de Rabiot : L'OM lance un avertissement !

A deux jours de l'Olympico au Groupama Stadium, la tension monte dans les deux camps. L'OM a connu le meilleur départ cette saison en enchaînant les victoires, ce qui n'est pas le cas de l'OL. Depuis son arrivée au club en juin dernier, Roberto De Zerbi expose sa vision du jeu et ses plans avec succès et l'arrivée d'Adrien Rabiot dans l'effectif devrait lui apporter pas mal de solutions.

Auteur d'un mercato de folie cet été, l'OM a réussi de gros coups à l'image du dernier en date, Adrien Rabiot. L'annonce a beaucoup surpris étant donné ses liens avec le PSG. Joueur d'expérience, il prendra place dans l'effectif de Roberto De Zerbi assez vite mais l'entraîneur italien a bien précisé que les objectifs et la manière de travailler n'ont pas changé.

De Zerbi avertit

L'arrivée d'Adrien Rabiot est une très bonne chose pour l'OM. Le club pourra s'appuyer sur ses qualités pour confirmer son élan vers les sommets de Ligue 1. « Il peut nous apporter son niveau et on peut rêver avec lui. Les supporteurs doivent rêver et nous aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut être présomptueux. C'est en rêvant qu'on arrivera là où on veut arriver. Si on les enlève, ça rend la vie plate et monotone. On ne vient pas à Marseille pour avoir une vie monotone » a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse.

L'OM pour continuer sur sa lancée ?

Impressionnant depuis le début de la saison, l'OM pointe à la deuxième place du classement de Ligue 1 pour l'instant juste derrière le PSG. Le bilan est excellent pour le moment et Roberto De Zerbi n'a pas du tout envie de ralentir la cadence. L'affiche s'annonce très intéressante.