Real Madrid : Un phénomène choque déjà Mbappé !

Cet été, le Real Madrid s’est montré plutôt discret sur le mercato. Le club madrilène n’a enregistré que deux renforts, mais pas des moindres avec les arrivées de Kylian Mbappé et Endrick. Le phénomène brésilien semble déjà très apprécié dans le vestiaire merengue. Le crack de 18 ans aurait d’ailleurs impressionné Kylian Mbappé par son talent.

Endrick impressionne déjà Mbappé

En effet, Endrick semble faire l’unanimité auprès de ses coéquipiers, qui lui ont déjà attribué le surnom Bobby. Et comme le rapporte AS, le crack de 18 ans a prouvé qu’il avait du caractère contre Stuttgart en Ligue des champions grâce à son but sur une frappe de 30 mètres. Alors qu’il pouvait lâcher son ballon à Kylian Mbappé et Vinicius Jr, Endrick a choisi de tenter sa chance. Son talent en aurait choqué plus d’un au Real Madrid, dont Kylian Mbappé.

Des débuts magnifiques pour Endrick au Real Madrid

L’ancien du PSG n’a d’ailleurs pas pu cacher sa stupéfaction après le but splendide d’Endrick ce mardi. Kylian Mbappé s’est montré tout simplement bluffé. L’international auriverde, lui, est promis à un avenir brillant. Et pour le moment, son aventure au Real Madrid se déroule très bien (2 buts en seulement 20 minutes de jeu toutes compétitions confondues).