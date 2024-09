Mbappé : C’est la crise au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

En débarquant au Real Madrid, Kylian Mbappé rêvait sans doute d’un meilleur début de saison. Le club madrilène affiche de grosses difficultés dans le jeu depuis l’arrivée de l’ancienne star du PSG. Les Merengue semblent d’ailleurs plongés dans une certaine crise et Carlo Ancelotti n’arrive pas à trouver les solutions malgré les dernières victoires.

Avec Kylian Mbappé, le Real Madrid s’attendait sans doute à réaliser un meilleur début de saison. Le capitaine de l’équipe de France a rejoint une attaque de folie puisqu’il est désormais épaulé par Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham. Mais les hommes de Carlo Ancelotti éprouve d’énormes difficultés dans le jeu.

Mbappé suivi par un autre grand nom à l’étranger ! https://t.co/jVIZng35uU pic.twitter.com/Xp93ULd9Jr — le10sport (@le10sport) September 20, 2024

Le Real Madrid n'y arrive pas dans le jeu

En effet, le Real Madrid n’arrive plus à construire et à garder le ballon autant qu’avant. Les dernières victoires ont été décrochées dans la difficulté. Les Merengue ont notamment pu compter sur un grand Thibaut Courtois et sur le réalisme de ses attaquants, dont Kylian Mbappé, pour s’imposer contre Stuttgart ce mardi en Ligue des champions (3-1).

Mbappé au coeur d'une crise chez les Merengue ?

Comme le rapporte AS, le Real Madrid ferait face à une crise depuis l’arrivée de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 n’y est pour rien d’un point de vue personnel, mais Carlo Ancelotti a été contraint de changer sa tactique pour lui faire de la place. Le technicien italien va donc devoir trouver les solutions nécessaires pour redresser la barre rapidement. Kylian Mbappé, lui, semble s’être sorti du calvaire de ses débuts au Real Madrid. À suivre...