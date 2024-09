Révolution provoquée par Mbappé au Real Madrid ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il rêvait depuis des années de jouer au Real Madrid, Kylian Mbappé ne réalise pas un début de saison exceptionnel. L'attaquant français doit trouver sa place dans cette équipe au milieu de grandes stars qui l'accompagnent et ce n'est pas forcément simple. Après un mois de compétition sans énorme satisfaction, Carlo Ancelotti prend les devants et devrait modifier sa manière de jouer.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid ne joue pas un football incroyable et même s'il n'y a pas encore de défaite, les joueurs de Carlo Ancelotti sont dans le dur. On sent qu'il y a encore besoin de compétition et le club a besoin de trouver des solutions. Le célèbre entraîneur italien envisage alors de grands changements en enlevant un attaquant et en rajoutant un milieu de terrain.

Le Real Madrid inquiet

Même si les Merengue ont fini par remporter leur premier match de Ligue des champions face à Stuttgart (3-1) mardi, force est de constater que ce début de saison n'est pas forcément rassurant. Pourtant l'arrivée de Kylian Mbappé laissait penser que le Real Madrid allait poursuivre sur la même dynamique. Comme l'indique Marca, une nouvelle solution va très vite voir le jour pour certains matches à l'extérieur en championnat et ceux face à de gros clients, en Ligue des champions notamment.

Ancelotti veut enlever un attaquant

Le quotidien espagnol révèle que Carlo Ancelotti pense à une solution pour son équipe dans ce genre de matches : enlever un attaquant pour rajouter un milieu de terrain. Le célèbre coach veut retrouver de l'équilibre et la solidité sur le terrain. A priori, ce serait plutôt un coup dur pour Rodrygo qui devrait voir Vinicius et Mbappé évoluer très souvent ensemble.