Il snobe Mbappé, le Real Madrid prend une grande décision !

Ce mardi, le Real Madrid s’est imposé face à Stuttgart (3-1) à l’occasion de la première journée de Ligue des Champions. Si Kylian Mbappé a inscrit son premier but de la saison en C1, c’est également le cas du jeune prodige Endrick, qui en a même oublié le Français pourtant démarqué sur sa frappe. Après cette rencontre, les Merengue ont pris une grande décision avec le tout jeune Brésilien.

Attendu au tournant sur cette saison, le Real Madrid se cherche encore. Mais ce mardi, pour son premier match de la saison en Ligue des Champions, le club de la capitale espagnole n’a pas flanché. Malgré une prestation poussive, les hommes de Carlo Ancelotti l’ont emporté grâce à des réalisations de Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger, et Endrick.

«Il se voit arriver au Real Madrid», Mbappé rejoint par un attaquant de Ligue 1 ? https://t.co/BAo6hBLMHj pic.twitter.com/2l1agKRJfB — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

Endrick a snobé Mbappé sur son but

Si Kylian Mbappé a donc ouvert son compteur européen, l’attraction de la soirée s’est située au niveau du troisième but madrilène. En pleine course, Endrick a décidé de tenter sa chance de loin, malgré les présences de Vinicius Jr à droite et Kylian Mbappé à gauche, qui étaient pourtant démarqués. Un but plein d’audace et d’initiative pour le crack de 18 ans, qui devrait être mis à l’honneur prochainement.

Le Brésilien va devenir titulaire

En effet, comme le rapporte AS ce jeudi, Endrick va connaître sa première titularisation. Le média ibérique précise que face à l’Espanyol (ce samedi) ou face à Alaves (le 24 septembre), le Brésilien devrait être aligné d’entrée de jeu à la pointe de l’attaque madrilène.