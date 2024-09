Real Madrid : Kylian Mbappé méprisé en Espagne ?

Axel Cornic

Parti du Paris Saint-Germain à la fin de son contrat, Kylian Mbappé n’arrive pas en terrain conquis au Real Madrid. La star française ne fait pas encore l’unanimité en Espagne et c’est le cas avec la dernière sortie de Javier Tebas, le sulfureux président de la Ligue espagnole de football.

Que se passe-t-il avec Kylian Mbappé ? Alors qu’il semble enfin avoir réalisé son rêve de rejoindre le Real Madrid, l’attaquant de 25 ans traverse une période assez délicate, tant sur le plan sportif que sur le plan personnel. Les tensions et les problèmes l’opposant au PSG n’ont en rien arrangé la situation.

Mercato : Cette star de l'Euro veut signer au Real Madrid https://t.co/n2u2jc9tRJ pic.twitter.com/mbbAB3zzHM — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

« Mbappé ? Ce que l'équipe nationale espagnole a fait en Coupe d'Europe génère beaucoup plus d'impact pour nous »

Son bilan est tout à fait bon pour le moment, avec cinq buts en sept apparitions toutes compétitions confondues. Pourtant, son attitude et surtout son entente avec ses nouveaux coéquipiers que sont Vinicius Jr et Rodrygo pose question en Espagne et la dernière sortie de Javier Tebas devrait une nouvelle fois faire beaucoup parler. « Mbappé ? Ce que l'équipe nationale espagnole a fait en Coupe d'Europe génère beaucoup plus d'impact pour nous » a déclaré le président de LaLiga, d’après MARCA.

« L’impact de l’arrivée de ce type de joueur ne se voit pas instantanément, il se voit sur le long terme »

« Il ne faut pas oublier que la grande majorité des Champions d’Europe jouent en Liga » a souligné Tebas, avant de toutefois dire concernant Kylian Mbappé : « L’impact de l’arrivée de ce type de joueur ne se voit pas instantanément, il se voit sur le long terme. Pour nous, l’arrivée de Mbappé a eu un grand impact. Son seul nom suscite déjà des attentes et c'est très important ».