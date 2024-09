Mbappé : Le PSG a choisi son remplaçant ?

Pierrick Levallet

Le mercato estival 2024 a marqué la fin de l’aventure de Kylian Mbappé au PSG. La star de 25 a signé libre au Real Madrid, et les dirigeants parisiens n’ont recruté personne en attaque pour la remplacer. Les Rouge-et-Bleu miseraient sur les éléments déjà présents au club et surtout sur un joueur en particulier pour faire oublier le natif de Bondy.

Le PSG a enregistré un départ majeur cet été avec celui de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France a refusé de prolonger son contrat et a préféré signer libre au Real Madrid. Le10Sport.com vous a alors révélé en exclusivité que le PSG ciblait un nouvel ailier gauche pour remplacer la star de 25 ans. Mais finalement, aucun nouvel attaquant n’aura été recruté.

Le PSG mise sur... Gonçalo Ramos !

Le PSG miserait ainsi sur les éléments déjà présents dans le groupe de Luis Enrique pour oublier Kylian Mbappé. Et comme le rapporte Le Parisien, la direction parisienne ferait notamment confiance à Gonçalo Ramos. Le buteur de 23 ans, plus précis que Randal Kolo Muani et Marco Asensio devant le but, devrait faire son retour de blessure à la mi-novembre. En interne, le PSG croirait en l’éclosion de l’international portugais.

Luis Enrique va lui donner sa chance ?

Reste maintenant à voir si Luis Enrique décidera de lui faire confiance. Le temps de jeu de Gonçalo Ramos devrait augmenter comparé à la saison dernière avec le départ de Kylian Mbappé. Le Portugais avait inscrit 14 buts et délivré 2 passes décisives en 1877 minutes disputées avec le PSG lors de l’exercice passé. Reste maintenant à voir s’il saura saisir sa chance lorsque Luis Enrique lui donnera.