PSG : Riolo dénonce une «folie» avec Barcola !

Auteur d’une performance décevante mercredi soir avec le PSG contre Girona en Ligue des Champions, Bradley Barcola était pourtant considéré comme l’homme fort du club francilien depuis le début de la saison. Et Daniel Riolo dézingue les fans qui surestiment l’ancien attaquant de l’OL.

Avec déjà 4 buts inscrits en 4 matchs de Ligue 1, Bradley Barcola (22 ans) est l’homme en forme du PSG en ce début de saison. Il était donc forcément attendu au tournant mercredi soir pour le premier match de Ligue des Champions face à Girona (1-0 score final), mais le jeune crack du PSG n’a pas rendu une copie très convaincante.

« La folie de ceux qui n’ont pas de mémoire »

Et au micro de l’After Foot sur RMC Sport après la rencontre, Daniel Riolo a taclé les grands défenseurs du phénomène Barcola au PSG : « Barcola, depuis un mois, ce que j’entends de Barcola, c’est qu’il prend le lire d’Histoire du PSG, il raye Ginola, il raye Mbappé, il raye tout le monde et on met Barcola. La folie de ceux qui n’ont pas de mémoire et qui ne connaissent pas le ballon, elle est en train de gagner tous les secteurs de la société et elle gagne le football aussi », lâche Riolo.

« On dit que Barcola a déjà effacé Mbappé »

« Quand on n’a pas de mémoire et de culture, quand on ne connait rien à l’histoire, on dit des conneries comme ça, on dit que Barcola a déjà effacé Mbappé. Ils sont plein à dire cela », poursuit Riolo, qui n’a jamais été tendre avec Bradley Barcola depuis un an au PSG.