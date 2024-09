Rabiot et ses «grandes déclarations d’amour au PSG», il ne digère pas !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En rejoignant l'OM à la surprise générale cette semaine, Adrien Rabiot a suscité énormément de réactions notamment de la part de supporters parisiens. Formé au PSG, l'international français sortait de 5 ans passés à la Juventus de Turin et libre de tout contrat, il a fini par accepter un nouveau défi à Marseille. Un choix qui ne passe pas du tout, surtout quand on connaît ses anciennes déclarations.

5 ans après son départ du PSG, Adrien Rabiot va donc évoluer sous les couleurs de l'OM. Le milieu de terrain a signé un contrat de deux ans et a été très bien accueilli à son arrivée. Côté parisien, cette annonce a fait l'effet d'une bombe chez les supporters qui ne supportent pas l'idée de voir un ancien joueur très attaché au PSG évoluer chez "l'ennemi".

« Il a menti à tous les Parisiens »

En conférence de presse, Adrien Rabiot a été cash à propos de son expérience au PSG et de son arrivée à l'OM. Une chose est sûre : ce nouveau contrat est contraire aux propos qu'il avait tenus il y a quelques années, révélant qu'il ne porterait jamais le maillot marseillais. « Contrarié par la conférence de Rabiot ? Ce n’est pas de la contrariété. Je n’aime pas qu’on me prenne pour un con. Et donc à l’arrivée, il a menti à tous les Parisiens et ceux qui aiment ce club. Tout simplement. Tu ne peux pas faire ce qu’il a fait et ce qu’il a dit après avoir passé 7 ans et fait des grandes déclarations d’amour au PSG » a réagi Jérôme Rothen dans l'After Foot de RMC.

Des retrouvailles sous haute tension

La venue d'Adrien Rabiot intervient à un peu plus d'un mois avant le prochain Classique entre les deux équipes. Si les retrouvailles s'annoncent tendues, celles au Parc des Princes le 16 mars prochain le seront encore plus. En attendant, Adrien Rabiot devrait faire ses débuts à l'OM assez rapidement, lui qui n'a plus joué depuis l'Euro.