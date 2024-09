Le PSG a un problème avec Dembélé, il dégoupille !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a eu beaucoup de mal à se défaire de Gérone en Ligue des Champions. Après la victoire parisienne, Jérôme Rothen s'en est pris à Ousmane Dembélé. D'ailleurs, l'ancien milieu gauche du PSG a affirmé que son club de cœur avait un problème avec son numéro 10.

Ce mercredi soir, le PSG a fait son entrée en lice en Ligue des Champions. En effet, le club de la capitale s'est frotté à Gérone au Parc des Princes. Maladroits dans le dernier geste, les hommes de Luis Enrique ont dû attendre les ultimes instants de la partie pour ouvrir le score, et ainsi arracher la victoire (1-0).

Le PSG est dépendant de Dembélé ?

Très remuant sur son aile droite, comme à son habitude, Ousmane Dembélé a manqué de réalisme devant le but de Gérone. En effet, le numéro 10 du PSG a raté plusieurs occasions nettes. Il s'est notamment fait reprendre par un défenseur espagnol au dernier moment, alors qu'il était seul face au gardien, avec Bradley Barcola démarqué sur sa gauche.

«Ses corners se lèvent à un mètre»

Présent dans l'After Foot de RMC Sport après le coup de sifflet final de PSG-Gérone, Jérôme Rothen s'est totalement lâché sur Ousmane Dembélé, ne se montrant pas du tout tendre avec lui. « Le problème de Dembélé, c'est quand il prend le ballon, il sait ce qu'il va faire, vu qu'il fait toujours la même chose. Et là il part au but, il se dit tient un défenseur, mais de toute façon, il ne me reprendra pas parce que je vais trop vite. Je regarde même pas mes coéquipiers parce que je les ai pas vus. A la base son contrôle, il n'est pas bon. Il doit couper la course du défenseur pour l'empêcher de revenir, et puis s'excentrer un petit peu pour la glisser après à Barcola, qui est tout seul. Mais ça, c'est trop lui demander. C'est à l'image de ses coups de pied arrêtés à Dembélé. Pourquoi vous lui faites tirer tous les coups de pieds arrêtés ? Il y en a un sur quatre qui arrive, et après les autres... ses corners se lèvent à un mètre. C'est même pas de la jugeotte, c'est de la concentration, de la désinvolture, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas accepter ça. Quand tu as vu ça, comment les gens peuvent croire que ça y est, on a le nouveau Dembélé aujourd'hui. Le problème, c'est que le PSG est dépendant de ces joueurs-là, et encore plus quand tu joues avec un faux 9 comme Asensio. Forcément, les deux qui sont sur les côtés - Barcola et Dembélé - ils doivent être décisifs. Si tu comptes sur Dembélé pour qu'il soit décisif et te mette 15 buts dans l'année, on est morts », a pesté l'ancien milieu gauche du PSG.