PSG : Transfert à 45M€, il jubile avec cette star !

Cet été, le PSG a décidé de miser sur un nouvel élément défensif en la personne de Willian Pacho. Recruté contre 45M€ en provenance de l’Eintracht Francfort, l’international Équatorien réalise de bons débuts à Paris. Le joueur de 22 ans apprend beaucoup auprès du capitaine Marquinhos, et s’est exprimé sur le Brésilien ce mercredi soir.

Le PSG a sans doute effectué une bonne pioche. Lors du mercato estival, les dirigeants du club parisien ont mené un dossier en sous-marin au niveau du secteur défensif. Ainsi, à la surprise générale, Willian Pacho s’est engagé en faveur des Rouge et Bleu, qui auront déboursé 45M€ (bonus compris) pour le recruter en provenance de l’Eintracht Francfort.

Willian Pacho solide au PSG

Avec les absences de Lucas Hernandez et de Presnel Kimpembe, Willian Pacho a bénéficié de beaucoup de temps de jeu sur ce début de saison. Dans le onze titulaire aligné par Luis Enrique ce mercredi soir face à Gérone, le numéro 51 a une fois de plus été titularisé aux côtés de Marquinhos, capitaine et joueur le plus capé de l’histoire du PSG. Après la victoire parisienne en Ligue des Champions (1-0), l’Équatorien s’est d’ailleurs exprimé sur sa relation avec le Brésilien.

« Marquinhos est une grande personne, un grand capitaine »

« J'en suis très content. Marquinhos est une grande personne, un grand capitaine. Il me parle chaque jour, il a beaucoup d'expérience. J'essaie d'apprendre beaucoup de lui, je sais que ça va me servir pour l'avenir », a lâché Willian Pacho en zone mixte.