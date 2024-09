Le PSG évite un piège, ce crack jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi, le PSG s’est imposé à domicile face à Gérone en Ligue des Champions (1-0). Un succès poussif pour les Parisiens, parfois débordés par la maîtrise technique du club catalan. Après la rencontre, Warren Zaïre-Emery s’est exprimé sur ce match piège qui a finalement souri à Paris, et a semblé très heureux.

Le PSG s’en sort très bien. Ce mercredi soir, le club de la capitale recevait Gérone au Parc des Princes pour la première journée de Ligue des Champions dans son nouveau format. Alors que le club parisien affrontera Arsenal, le Bayern Munich, l’Atlético de Madrid ou encore Manchester City, la formation de Luis Enrique se devait d’empocher les trois points face à un adversaire modeste.

Une victoire compliquée pour le PSG

Pourtant, le PSG n’aura jamais réellement réussi à trouver la faille. Les Rouge et Bleu ont buté sur une formation de Gérone très organisée, et surtout en pleine maîtrise dans les ressorties de balle, rendant le pressing mis en place par Luis Enrique inefficace. Après la rencontre, Warren Zaïre-Emery s’est livré sur cette bataille finalement remportée par Paris grâce à un but de Nuno Mendes (1-0).

« On montre la force de caractère qu'a cette équipe »

« On savait qu'on allait tomber sur une grosse équipe de Gérone », a confié Zaïre-Emery au micro de Canal +. « On les avait analysés en vidéo à l'entraînement. On a bien travaillé toute la semaine pour faire le meilleur match possible. On montre la force de caractère qu'a cette équipe ».