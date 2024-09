PSG : La petite phrase de Zaïre-Emery sur le mercato

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG a remporté son premier match de Ligue des Champions de la saison face à Gérone (1-0). Malgré les trois points empochés, les Parisiens n’ont pas forcément rassuré dans le jeu. Interrogé après la rencontre, Warren Zaïre-Emery a d’ailleurs lâché une petite phrase concernant le mercato estival et les nouvelles arrivées à Paris.

Cet été, le PSG a décidé de miser une fois de plus sur la jeunesse. Outre Matvey Safonov, les recrues estivales parisiennes ont toutes moins de 25 ans, avec 22 ans pour Willian Pacho, et 19 ans pour João Neves et Désiré Doué. Si les numéros 51 et 87 se sont parfaitement intégrés au sein de l’effectif de Luis Enrique, du travail est encore à réaliser pour le tacticien espagnol, qui a perdu Kylian Mbappé cet été. Et si le PSG a réalisé de très bons débuts en championnat, la rencontre face à Gérone en Ligue des Champions ce mercredi soir a affiché quelques limites parisiennes.

« Ça montre qu'on ne lâche rien et qu'on a du caractère »

Si le PSG a obtenu une première victoire dans ce nouveau format de la C1, la prestation des Rouge et Bleu a laissé à désirer. « On est tombés contre une grosse équipe, on savait que ça allait être compliqué. On a tout donné, ça montre notre force de caractère d'avoir marqué à la fin du match. Un match raté? Non. On a gagné le match. Un petit miracle? C'est vrai, mais on a eu pas mal d'occasions claires, et ça montre qu'on ne lâche rien et qu'on a du caractère », a lâché Warren Zaïre-Emery à l’issue de la rencontre.

« On a des nouveaux joueurs, on continue à créer des liens »

Au micro de Canal +, le Titi Parisien s’est également exprimé sur les arrivées estivales au PSG : « Des choses à améliorer? Toutes les équipes en ont. On a des nouveaux joueurs, on continue à créer des liens tout au long de la saison pour être le plus performant possible », conclut le jeune prodige de 18 ans.