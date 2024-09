Luis Enrique - PSG : Son transfert l’a dégoûté !

Thomas Bourseau

En débarquant au PSG à l’été 2023, Manuel Ugarte s’imaginait une tout autre tournure des évènements. Le milieu de terrain défensif aurait pu s’installer sur la durée à ce poste pour lequel le PSG cherchait un successeur à Thiago Motta depuis 2018. Mais il n’en a rien été et Luis Enrique y est pour beaucoup.

Manuel Ugarte n’aura tenu qu’une seule et unique saison au PSG. Transféré du Sporting Lisbonne contre les 60M€ de la clause libératoire de son ancien contrat au sein du club portugais, le milieu de terrain uruguayen n’a finalement pas convaincu Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain l’utilisait de moins en moins au fil de la saison dernière, jusqu’à ne plus du tout compter sur lui, en attestent ses non apparitions en demi-finales de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund.

«Il est temps pour moi de vous dire au revoir, avec des sentiments partagés»

Écarté du groupe de Luis Enrique depuis le début de la pré-saison, Manuel Ugarte (23 ans) savait pertinemment qu’il devait se trouver un point de chute ailleurs. D’accord avec Manchester United bien avant que le club anglais parvienne à trouver un terrain d’entente pour le transfert à 50M€ + 10M€ d’Ugarte lors du dernier jour du mercato estival, le principal intéressé écrivait un message d’adieu aux supporters du PSG dans lequel il ne cachait clairement pas son goût d’inachevé à Paris. « Chers supporters du PSG. Aujourd’hui, il est temps pour moi de vous dire au revoir, avec des sentiments partagés. Je ne peux pas m’empêcher de vous remercier pour tout le soutien que vous m’avez apporté. Vos encouragements, votre passion et vos marques de soutien inconditionnel ont rendu chaque moment unique ».

Manuel Ugarte reconnaît que son expérience parisienne n’ait pas été à la hauteur de ses attentes

« Il est dommage que mon passage au club n’ait pas été à la hauteur de mes attentes. Je suis arrivé avec beaucoup d’espoirs et l’envie de réussir, mais parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Néanmoins, je repars avec de merveilleux souvenirs et des leçons précieuses que je chérirai toujours ». a poursuivi Manuel Ugarte dans son communiqué publié sur X.

Manuel Ugarte remercie le PSG

Toutefois, en bon gentleman, Manuel Ugarte a quand même eu un message de remerciement envers tous les salariés du Paris Saint-Germain. « Je remercie également mes coéquipiers, le staff technique et toutes les personnes qui font partie de ce club. Bien que mon aventure ici prenne fin, je vous souhaite le meilleur pour l’avenir. Merci pour tout ».