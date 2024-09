OM : Le nouveau crack de Roberto De Zerbi a déjà séduit Lionel Messi !

Axel Cornic

Fortement voulu par Roberto De Zerbi, Valentin Carboni n’a pas vraiment lancé sa saison à l’Olympique de Marseille, où il est prêté par l’Inter. Pourtant, le milieu offensif argentin d’a-peine 19 ans semble déjà faire l’unanimité en son pays et notamment auprès d’un certain Lionel Messi, ancien du Paris Saint-Germain désormais à l’Inter Miami.

Depuis son arrivée, Roberto De Zerbi a vu plusieurs de ses demandes être acceptées par ses dirigeants et c’est le cas de Valentin Carboni. Jeune talent argentin, le milieu offensif a montré d’excellentes choses lors de prêt à Monza la saison dernière et cette fois, son club de l’Inter souhaite voir s’il peut réitérer la chose à un plus haut niveau.

Carboni à l’OM

Les enjeux sont assez importants, puisque Carboni pourrait bien marquer l’histoire de l’OM en seulement quelques années. Son option d’achat ainsi que son prêt payant pourraient faire de lui la recrue la plus chère à Marseille, avec un total de 36M€. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il pourrait également devenir la plus grosse vente du club avec la clause de rachat en faveur de l’Inter, qui est fixée à 40M€.

Messi est déjà séduit

Pour le moment, Valentin Carboni n’a pas encore exprimé toute l’étendue de son talent à l’OM, puisqu’il n’a joué que 36 minutes en tout depuis le début de saison en Ligue 1. Pourtant, DAZN assure qu’un certain Lionel Messi aurait déjà été séduit par son talent et dirait le plus grand bien de lui dans les rassemblements de la sélection argentine.