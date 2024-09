OM - Rabiot : «C’est un Messi qui arrive», ils se font tacler en direct

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé lundi soir à Marseille, avant de s’engager ce mardi pour les deux prochaines saisons avec l’OM, Adrien Rabiot a été accueilli par plusieurs centaines de supporters marseillais qui l’attendaient à l’aéroport. Ils étaient nombreux à se féliciter de sa signature malgré son passé de joueur du PSG, ce qu’a critiqué Jérôme Rothen.

Ils étaient des centaines lundi soir à l’aéroport de Marignane à attendre Adrien Rabiot. L’international français (48 sélections) s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec l’OM et de nombreux supporters se sont emballés à l’idée de voir un joueur de son statut rejoindre Marseille.

Mercato - OM : Une date dévoilée pour les grande annonces d’Adrien Rabiot https://t.co/PJol62tbXg pic.twitter.com/Hx0AjxurNS — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

« C’est un Messi qui arrive à Marseille »

« Ça me fait rire certaines déclarations des supporters marseillais. Il y a deux mois ou il y a quelques années aussi, vous l’avez bien insulté et puis aujourd’hui, c’est un Messi qui arrive à Marseille », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC.

« Ça me dérange »

Du fait de son passé au PSG, voir Adrien Rabiot s’engager avec l’OM pose un problème à l’ancien parisien : « Tant mieux, ils peuvent se regarder dans la glace comme Adrien Rabiot certainement parce que pour moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que je suis peut-être un ancien, cette rivalité entre l’OM et le PSG doit exister. »