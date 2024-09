Rabiot - OM : Deschamps dans le coup, la presse italienne balance !

Axel Cornic

A la surprise générale, Adrien Rabiot a décidé de rejoindre l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi après la fin de son contrat avec la Juventus. Une solution salutaire pour l’international français, qui après avoir été considéré comme un cadre de Didier Deschamps, n’a même pas été appelé lors du dernier rassemblement.

Après un mercato déjà très agité, l’OM a offert la cerise sur le gâteau à Roberto De Zerbi. C’est en effet un international français qui débarque à Marseille en plein mois de septembre, avec Adrien Rabiot qui a signé un contrat de deux ans.

OM - PSG : Nasser Al-Khelaïfi ne pardonne pas à Rabiot ! https://t.co/ZNdEgSJwXc pic.twitter.com/ua2NpAYL9E — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

La « situation embarrassante » d’Adrien Rabiot

C’est un retour surprenant pour le milieu de 29 ans, qui n’a pas encore joué le moindre match cette saison et s’entrainait tout seul depuis la fin de son contrat avec la Juventus. Une situation qui avait notamment poussé le sélectionneur de l’équipe de France à s’interroger concernant son avenir ! « Adrien, c’est une situation embarrassante. Je dis cela car il avait le choix à l’échéance du contrat. Il a été sollicité par plusieurs équipes et, pour le moment, il n’a pas décidé. J’espère qu’il va choisir rapidement un club qui pourra le ramener avec nous » a déclaré Didier Deschamps, lors du dernier rassemblement des Bleus.

Le coup de pression de Deschamps a marché

Cette petite pique de rappel semble avoir eu l’effet attendu, puisqu’il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir Adrien Rabiot débarquer à Marseille. Et cela serait directement lié, puisque Tuttosport nous apprend que cette non-convocation en équipe de France aurait bel et bien fait bouger les choses. Reste à voir quel niveau il affichera avec l’OM cette saison et si Deschamps souhaitera le rappeler pour les prochains rendez-vous internationaux.