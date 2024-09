PSG : Zaïre-Emery annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, c’est un PSG peu inspiré qui s’est finalement imposé face à Gérone (1-0) au Parc des Princes. Malgré une première victoire en Ligue des Champions cette saison, les hommes de Luis Enrique n’ont pas forcément rassuré. Mais après la rencontre, Warrenj Zaïre-Emery a annoncé de belles promesses pour la suite de la saison des Rouge et Bleu.

Nouveau format de Ligue des Champions et première victoire pour le PSG. Opposé à Gérone pour ce premier match de C1, le club de la capitale a rencontré de grosses difficultés. Peu inspirés et trop discrets, les hommes de Luis Enrique ont néanmoins réussi à arracher la victoire dans les derniers instants du match grâce à un but plutôt chanceux de Nuno Mendes (1-0).

Le PSG a fait un choix monstrueux ? https://t.co/evjZqirT5L pic.twitter.com/v8A55Gh9IY — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

« On savait qu'on allait tomber sur une grosse équipe de Gérone »

Forcément, la prestation du PSG face à un adversaire nettement plus faible que lui, suscite son lot d’interrogations. Après la rencontre, Warren Zaïre-Emery a affirmé que malgré le piège tendu par Gérone, les Parisiens avaient réussi à montrer du caractère afin d’aller chercher cette première victoire : « On savait qu'on allait tomber sur une grosse équipe de Gérone. On les avait analysés en vidéo à l'entraînement. On a bien travaillé toute la semaine pour faire le meilleur match possible. On montre la force de caractère qu'a cette équipe ».

« On va travailler toute la saison pour avoir la meilleure équipe possible »

Ainsi, si le match du PSG a été compliqué sur de nombreux aspects comme celui du pressing raté, ou encore du peu d’occasions franches que se sont procurés les hommes de Luis Enrique, le numéro 33 parisien se veut optimiste pour la suite de la saison : « On va travailler toute la saison pour avoir la meilleure équipe possible et gagner tous les matches. Quand on est joueur de foot, on veut jouer tout le temps, tous les matchs et franchement, ça fait plaisir. Ce sont des grosses compétitions », conclut Zaïre-Emery au micro de Canal +.