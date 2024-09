«On est morts», l’avertissement est lancé au PSG !

Arnaud De Kanel

Le PSG démarre sa campagne de Ligue des champions par une victoire poussive sur la pelouse du Parc des Princes face à Gérone. La rencontre aurait pu être débloquée un peu plus tôt dans la soirée si Ousmane Dembélé n'avait pas raté son face-à-face alors que le but semblait tout fait. La star parisienne a pourtant de grandes responsabilités cette saison en l'absence de Kylian Mbappé. Cela inquiète particulièrement Jérôme Rothen.

Mercredi soir, le PSG effectuait sa rentrée européenne face à Gérone. Bousculés et peu inspirés, les coéquipiers de Marquinhos se sont montrés inoffensifs avant de s'en remettre à un but assez chanceux de Nuno Mendes. Leader désigné de l'attaque parisienne cette saison, Ousmane Dembélé est retombé dans ses travers en manquant un face-à-face sur une contre-attaque. Ce raté a fait le tour des réseaux sociaux et il a bien évidemment marqué Jérôme Rothen.

«C’est le Dembélé de d’habitude»

Auteur d'un doublé face à Brest le week-end dernier, Ousmane Dembélé avait rassuré sur sa finition. Il a pourtant manqué une énorme occasion mercredi soir face à Gérone. Jérôme Rothen s'inquiète que l'attaque parisienne repose sur lui.

«Les gars, on est morts»

« On peut lui tomber dessus, mais c’est le Dembélé de d’habitude. L’anomalie, c’est le Dembélé de ce week-end. Il ne faut pas s’habituer à Brest car il n’a jamais été comme ça. Si tu comptes sur Dembélé pour qu’il soit décisif et qu’il mette 15 buts dans l’année… Les gars, on est morts », a déclaré l'ancien joueur du PSG dans L'After Foot sur RMC.