PSG : «Un gâchis», Dembélé prend cher en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bien que buteur face à Brest samedi soir, et plus d'une fois, Ousmane Dembélé n'a pas été épargné par Denis Charvet sur le plateau de RMC. L'ancien rugbyman estime que le joueur est trop limité sur le plan technique pour enchaîner les buts et s'afficher comme le futur patron de l'attaque parisienne cette saison.

Ousmane Dembélé se démarque en ce début de saison. On le sait, l’ailier est doté d’une vitesse supersonique qui lui permet de faire des différences et d’une capacité de dribble rarement vue. Mais l’international français semble avoir ajouté une nouvelle corde à son arc. Depuis le lancement de la saison, Dembélé se montre efficace devant les cages, comme l’atteste son doublé face à Brest samedi soir. Après la victoire du PSG (3-1), Luis Enrique a souligné les progrès de son joueur.

Le PSG s’éclate sans Mbappé, il calme tout le monde ! https://t.co/Px3koFzYYG pic.twitter.com/xG6h6OeoP9 — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

« Il est heureux, il est plus confiant qu'avant »

« Il est heureux, il est plus confiant qu'avant. Mais pas seulement lui, Fabian Ruiz a marqué un superbe but. Il peut marquer avec la sélection, mais aussi le PSG. On est très content pour chacun d'entre eux. Il est très content et je le suis aussi » a déclaré le coach du PSG à DAZN. Mais ce succès n’a pas convaincu Denis Charvet.

Un retard impossible à rattraper ?

Sur le plateau du Super Moscato Show, l’ancien rugbyman a mis en avant les failles de Dembélé et ses lacunes sur le plan technique. « Je n’y crois plus trop à Dembélé. A 27 ans, quand tu n’as pas la technique individuelle, tu ne peux pas l’acquérir du jour au lendemain. Il essaye, mais ce n’est pas parce qu’il essaye qu’il va y arriver. Ousmane Dembélé me frustre, c'est un gâchis. Ce n'est pas 15 buts qu'il doit mettre, mais 20-25 sur une saison. Parfois, tu le vois perdre 15 ballons durant les matches. Je reste sur ma faim. Il a du génie, mais je n’y crois pas trop » a confié Charvet sur RMC.