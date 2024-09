Départ de Mbappé : Le PSG a un problème, il se lâche !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a quitté le PSG en fin de contrat cet été, et n’a finalement pas été remplacé numériquement pas la direction du club de la capitale. Une aberration aux yeux de Daniel Riolo, qui met pourtant l’accent sur le gros manque de finition au PSG après le départ de son ancienne star.

Qui pour endosser le rôle de serial buteur du PSG cette saison avec le départ de Kylian Mbappé ? Le capitaine de l’équipe de France avait refusé de prolonger son contrat ces derniers mois pour réaliser son rêve de porter le maillot du Real Madrid, qu’il a rejoint libre durant le mercato estival. Le PSG a donc perdu le meilleur buteur de son histoire et un élément qui tournait aux alentours de 40 buts toutes compétitions confondues chaque saison, ce qui pourrait poser problème dans les gros matchs européens.

Riolo regrette Mbappé

Opposé à Girona mercredi soir pour sa rentrée en Ligue des Champions, le PSG a eu toutes les peines du monde à s’imposer en toute fin de match d’un but du gardien adverse contre son camp. Et au micro dans l’After Foot sur RMC après la rencontre, Riolo a répondu aux détracteurs de Mbappé au PSG : « On m’a dit que tout sera beaucoup mieux sans Mbappé, que ça va jouer beaucoup mieux, on va remplacer les 40 buts par 10 x 4, par un collectif parfaitement huilé et tout. Le collectif huilé ce soir je ne l’ai pas vu », lâche l’éditorialiste.

« Avec les pieds qu’ils ont... »

« Moi le remplacement, parce tout le monde est en transe limite à défiler sur les Champs Elysées car Mbappé est parti, le 10 x 4 je ne sais pas si on le verra. Plutôt le 4 x 10, 4 joueurs qui vont mettre 10 buts. Quand j’en vois certains avec les pieds qu’ils ont, je ne sais pas s’ils seront capables de mettre tous les buts que Kylian marquait. Je vois que ce soir en Ligue des Champions, mettre des buts, ce n’est pas si facile », poursuit Riolo, qui estimant donc que le PSG va avoir un gros souci de finition sans Mbappé.