Real Madrid : Menacé par Mbappé, il reçoit un message clair

Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance du PSG, Rodrygo se sentirait oublié au Real Madrid et dans l’ombre du trio que le Français compose avec Vinicius Jr et Jude Bellingham. À tel point que certaines rumeurs évoquent un potentiel départ de l’international brésilien, ce qui serait une erreur selon Guti.

Toujours à la recherche de la bonne formule depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti envisagerait de changer de système et de repasser dans un 4-4-2 en losange, comme indiqué par Marca. Un système déjà utilisé la saison dernière et qui permettrait au Français d’évoluer avec Vinicius Jr sur le front de l’attaque, avec Jude Bellingham derrière eux, mais Rodrygo pourrait en faire les frais, lui qui se sentirait déjà un peu oublié depuis que Kylian Mbappé est au Real Madrid.

« Ce qu'il va faire sur le terrain déterminera les minutes qu'il obtiendra »

Dans un entretien accordé à AS, Guti a rappelé l’importance de Rodrygo pour le Real Madrid et Carlo Ancelotti : « Pour Ancelotti, il est très important. Et il l'a montré : lors de ces premiers matches et de la Supercoupe, il a joué presque tous les matches en tant que titulaire. En fin de compte, on mesure un joueur à ses performances sur le terrain. Ce qu'il va faire sur le terrain déterminera les minutes qu'il obtiendra. »

« Si j'étais directeur sportif de Madrid, je ne vendrais jamais Rodrygo »

Si des rumeurs évoquent un possible départ de Rodrygo, sous contrat jusqu’en juin 2028, dans un futur proche, l’ancien capitaine du Real Madrid estime que ce serait une erreur de se séparer de l'international brésilien (29 sélections) : « C'est un joueur très apprécié au Real Madrid. C'est un footballeur qui a beaucoup donné au club, qui peut encore donner et qui donnera. C'est quelqu'un qui a un potentiel énorme. Si j'étais directeur sportif de Madrid, je ne vendrais jamais Rodrygo », a ajouté Guti.