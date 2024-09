Le PSG a pris une décision pour Dembélé

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le PSG va affronter le Stade de Reims à l'extérieur. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait faire tourner pour reposer ses meilleurs joueurs. Très en vue depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola devraient être ménagés lors de la cinquième journée de Ligue 1.

Ce mercredi soir, le PSG a affronté Gérone pour son entrée en Ligue des Champions cette saison. Et les hommes de Luis Enrique se sont imposés in-extremis (1-0). En effet, le PSG a inscrit l'unique but de la rencontre dans les arrêts de jeu du second acte. Le gardien Paulo Gazzaniga ayant marqué contre son camp.

Dembélé ménagé contre Reims ?

Ayant foulé la pelouse du Parc des Princes ce mercredi soir, le PSG doit déjà reprendre la compétition ce samedi soir, soit après seulement trois jours. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi se déplace au Stade de Reims, et ce, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Pour ne pas risquer de nouvelles blessures, Luis Enrique devrait faire tourner son équipe.

Barcola laissé au repos ce week-end ?

Selon les informations du Parisien, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola devraient être laissés au repos par Luis Enrique ce week-end, tout comme d'autres habituels titulaires.

La composition probable du PSG pour le déplacement à Reims de ce samedi soir : Matvey Safonov – Yoram Zague, Marquinhos (capitaine), Willian Pacho, Lucas Beraldo – Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves – Kang-In Lee, Randal Kolo Muani et Désiré Doué.