Le PSG a déclaré la guerre à Kylian Mbappé

Pierrick Levallet

Si Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid cet été, son histoire avec les Rouge-et-Bleu n’est pas terminée pour autant. Le capitaine de l’équipe de France réclame 55M€ au club de la capitale pour des impayés de trois mois. La direction parisienne n’aurait toutefois pas l’intention de s’incliner face à la star de 25 ans.

Après sept ans passés au PSG, Kylian Mbappé a estimé qu’il était temps pour lui de passer à autre chose. En fin de contrat avec le club de la capitale cet été, le capitaine de l’équipe de France a choisi de rejoindre le Real Madrid. Mais son histoire avec les Rouge-et-Bleu est encore loin d’être terminée.

Mbappé : Le Real Madrid se lâche en privé ! https://t.co/AFH5YxjrSD pic.twitter.com/WFaBidueqT — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

Mbappé réclame 55M€ au PSG

En effet, Kylian Mbappé réclame désormais 55M€ au PSG, représentant ses trois derniers mois de salaire qui ne lui ont pas été versés. La star de 25 ans a même saisi la commission juridique de la LFP, qui lui a donné un avis favorable en enjoignant le PSG a versé la somme. Mais la formation parisienne ne l’entendrait pas vraiment de cette oreille.

La guerre est déclarée entre les deux parties

Comme le rapporte AS, le PSG n’aurait pas l’intention de lâcher Kylian Mbappé dans cette affaire. Le pensionnaire de la Ligue ne compterait pas verser la somme réclamée par la star de 25 ans. Les dirigeants parisiens lui ont déclaré la guerre et auraient donc prévu d’aller jusqu’au bout, même si l’affaire doit passer devant un tribunal et durer plusieurs années. Kylian Mbappé est prévenu, le PSG ne lui fera aucun cadeau.