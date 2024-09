PSG : Le gros coup de gueule de Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi, le PSG s’est imposé face à Gérone (1-0) à l’occasion de la première journée de la Ligue des Champions. Ce samedi, Canal + a dévoilé des images des coulisses d’une rencontre où Luis Enrique a semblé particulièrement tendu. Le coach espagnol s’est notamment emporté contre le quatrième arbitre durant la rencontre.

Attendu au tournant après un début de saison réussi, le PSG découvrait le nouveau format de la Ligue des Champions ce mercredi soir. Alors que le calendrier européen des Parisiens s’annonce très chargé (Arsenal, Atlético de Madrid, Bayern Munich, ou encore Manchester City), la formation de Luis Enrique se devait de réussir ses débuts au Parc des Princes face à Gérone.

Prestation poussive du PSG

Malgré une prestation poussive, les Parisiens se sont finalement imposés grâce à un but chanceux de Nuno Mendes en fin de rencontre (victoire 1-0). Mais pendant longtemps, le PSG aura buté sur une formation catalane très bien organisée. Clairement, Luis Enrique ne tenait plus en place dans sa zone technique, et s’est même emporté contre un officiel.

Lucho qui devient fou avec le quatrième arbitre 😂😂😂



🗣️« Arrêtez avec la ligne ! P*tain ! Stop ! »



La passion est débordante 🔥



(🎥@CanalplusFoot) pic.twitter.com/AGUZr4pB3z — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) September 21, 2024

Luis Enrique très énervé

Alors que Canal + a diffusé de nouvelles images de la rencontre, on y voit notamment l’Espagnol être réprimandé par le quatrième arbitre lui demandant de rester dans sa zone technique. Cela n’a pas du tout plu à Luis Enrique, qui a lâché : « Arrêtez avec la ligne ! P*tain ! Stop ! ».